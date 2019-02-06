شكرا لقرائتكم خبر عن "التمثيل التجارى" يكشف فرصا تصديرية جديدة لـ4 دول منها العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز التمثيل التجارى، عن توافر فرص تصديرية لعدد من القطاعات منها القطاع الهندسى والصناعات النسيجية والأدوات الصحية والأسمدة والأثاث المنزلى والصناعات الغذائية. وكشف الجهاز فى نشرته للمصدرين، عن توافر فرص لتصدير المواسير وتصدير خيوط قطنية وصناعية إلى البرازيل، وكذلك توريد أكياس دقيق وأثاث وأرضيات خشبية للعراق، وتصدير أدوات صحية إلى زامبيا، مبيدات وأسمدة زراعية إلى قبرص.

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