492.6 مليون أرباح «أرامكس» بنمو 13%

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ارتفعت أرباح «أرامكس» خلال العام 2018 بنسبة 13% إلى 492.6 مليون درهم، مقارنة مع 435.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2017، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 5.08 مليار درهم، مقارنة مع 4.72 مليار درهم.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة التي نتجت عن تخارج «أرامكس» عن حصتها في المشروع المشترك «أرامكس جلوبال سولوشينز»، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم مقارنة مع العام 2017. ويعزى نمو الأرباح الصافية إلى تحسّن كفاءة العمليات بفضل المبادرات العديدة التي نفّذتها الشركة، مما أسهم في تقليل النفقات العامة لتبلغ نسبتها المئوية من إجمالي الأرباح 75.5% خلال العام 2018، مقارنة مع 78.4% في العام 2017.

وأظهرت النتائج، نمو إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 8% لتصل إلى 1.42 مليار درهم، مقارنة مع 1.32 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الأرباح الصافية في الربع الرابع بنسبة 7% إلى 154 مليون درهم. وعند استثناء الخسارة غير المكررة بقيمة 46 مليون درهم نتيجة تخارج «أرامكس» عن حصتها في المشروع المشترك «أرامكس جلوبال سولوشينز»، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 199.7 مليون درهم خلال الربع المذكور.

الأداء الفصلي

وسجّلت خدمات النقل السريع الدولي من «أرامكس» خلال الربع الرابع من العام 2018 أداءً قوياً، حيث نمت إيراداتها 15% إلى 702 مليون درهم، وذلك بفضل استمرار نمو أنشطة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، في كافة الأسواق والمناطق التي تتواجد فيها الشركة.

ومن جهة أخرى، تراجعت إيرادات الشركة في مجال خدمات النقل السريع المحلي في الربع الرابع بنسبة 1% إلى 270 مليون درهم، وتراجعت إيرادات خدمات الشحن 4% إلى 293 مليون درهم في الربع الرابع.

ونمت إيرادات «أرامكس» في مجال إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بنسبة 23% لتصل إلى 84 مليون درهم، وذلك بفضل نمو أعمالها في مختلف الأسواق والمناطق التي تغطيها شبكتها. وعزز هذا النمو إلى حد كبير إقبال تجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد نموذج البيع متعدد القنوات.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: واصلنا الاستثمار في تعزيز كفاءة وفاعلية عملياتنا في كافة الأسواق والمناطق التي نتواجد فيها، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة. وقد قادت هذه الجهود في نهاية المطاف إلى تعزيز إيراداتنا وأرباحنا الصافية بالتوازي مع الارتقاء بتجربة العملاء ومستوى الخدمات على حد سواء.