عشاء ترامب وباول ينشر التفاؤل في الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أول أمس الاثنين بالتوقيت المحلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، لإجراء محادثات جاءت بعد شهور من الانتقادات التي وجهها ترامب للمسؤول الذي رشحه بنفسه للمنصب بسبب رفع أسعار الفائدة، وهو ما أوجد تفاؤلاً في الأسواق الأمريكية انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات «وول ستريت».

وفي بيان، أكد البنك المركزي أن ترامب اجتمع مع باول ونائبه ريتشارد كلاريدا في عشاء غير رسمي «لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات للنمو والتوظيف والتضخم»، كما حضر وزير الخزانة ستيفن منوشن العشاء.

كان هذا أول اجتماع بينهما منذ ترشيح ترامب لباول. ومن المعتاد أن يجتمع رؤساء الدولة مع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن نظراً لانتقادات ترامب، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سوف يتم ولا توقيت عقده.

وانتقد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي مراراً لرفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، محاكياً بعض المستثمرين. وتحرك باول لإبطال فكرة أن البنك المركزي وقع تحت تأثير الساسة.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن باول «لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية، فيما عدا تأكيد أن مسار السياسة سيعتمد بالكامل على المعلومات الاقتصادية القادمة وما يعنيه ذلك للتوقعات».

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت مساهمين في البنك الدولي بأن الرئيس يعتزم اختيار ديفيد مالباس المسؤول الكبير بوزارة الخزانة مرشحاً للولايات المتحدة لقيادة البنك. ويضع ترشيح مالباس أحد أنصار ترامب بداية الطريق للوصول لرئاسة البنك الذي تعهد بتقديم 64 مليار دولار للدول النامية في السنة المنتهية في 30 يونيو/‏‏‏ حزيران 2018. ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية التي كانت أول من نشر النبأ نقلا عن مسؤولين في الإدارة لم تسمهم أن القرار سيُعلن اليوم الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن إدارة ترامب أبلغت عدة عواصم بترشيح مالباس مضيفا أنه من المستبعد أن يعارض مساهمون أوروبيون في البنك ترشيحه. (ص9)