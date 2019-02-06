القرية العالمية تطلق «مهرجان الصغار» بعروض حية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية، عن انطلاق فعاليات مهرجان الصغار المميز للوجهة في موسمه الرابع على التوالي والذي يستمر من 7 إلى 23 فبراير/‏شباط 2019 متضمناً عروضاً مسرحية حيّة لأكثر الشخصيات الكرتونية شهرةً في العالم مثل «آنجري بيردز» و«بن إند هولي» و«بي جي ماسكس» إضافةً إلى شخصية القرية العالمية «جلوبو» المحببة لدى الأطفال.

ويعتبر مهرجان الصغار من أهم المهرجانات الحصرية للقرية العالمية للاحتفال مع ضيوفها الصغار ويستمر على مدى 17 يوماً ليضم باقة من أضخم العروض الترفيهية والفعاليات والأنشطة التفاعلية المميزة.

وتتضمن الأنشطة الجديدة التي أضيفت هذا الموسم عروضاً حية وألعاباً وفعاليات مرحة تقام في مسرح الصغار المميز بتصميمه الفريد هذا الموسم والمنطقة المحيطة به.

وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القرية العالمية في توفير تجربة ترفيهية مميزة بأفضل المعايير العالمية لملايين الصغار من ضيوفها، فهي تقدّم مجموعة من العروض المسرحية لشخصيات كرتونية ذات شهرة عالمية من خلال الحصول على حقوق ملكيتها الفكرية لتقديم عروضها المسرحية بشكل حصري.