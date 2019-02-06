59 مليار دولار تكاليف تحديث خطوط نقل الكهرباء في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع شركات تنفيذ مشروع تحديث شبكة خطوط نقل الكهرباء في ألمانيا، من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شمال البلاد إلى جنوبها ارتفاع تكاليف المشروع عن التوقعات.

وبحسب الشركات، فإن تحديث الشبكة التي تتضمن إقامة خط نقل كهرباء جديد سيتكلف حوالي 52 مليار يورو (59 مليار دولار) بزيادة نسبتها 53% على الميزانية المرصودة له في 2014. (د.ب.أ)