«شلمبرجير» تسحب عرض شراء حصة في «أوراسيا دريلينج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في روسيا، أول أمس الاثنين، سحب شركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة «شلمبرجير ليمتد» عرضها لشراء حصة من أسهم شركة «أوراسيا دريلينج» (إي.دي.سي) أكبر شركة حفر في روسيا.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أنه رغم حصول عرض الشركة الأمريكية على موافقة أولية من السلطات الرقابية الروسية في إبريل/ نيسان الماضي، فإن الشركة لم تحصل على الموافقة النهائية عليها حتى الآن.

كان «بال كيبسجارد»، الرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير»، قد قال للمحللين في يناير / كانون الثاني الماضي، إنه سيتخلى عن صفقة شراء حصة من أسهم «دي.إي.سي» إذا لم تحصل على موافقة السلطات الروسية، مضيفاً أن سوق الحفر البري لآبار النفط في روسيا «جذابة للغاية»، وأن الشركة الأمريكية ستبحث عن طرق أخرى للتوسع في هذه السوق.

من ناحيته قال «أندري تسيجانوف»، نائب رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الاتحادية الروسية، إن «شلمبرجير» تعمل بنشاط في السوق الروسية، وتنفذ مشروعات لإنتاج احتياجاتها في السوق المحلية الروسية.

حاولت «شلمبرجير» شراء 45.65% من أسهم الشركة الروسية، مقابل 1.7 مليار دولار في 2015، لكن تم إلغاء الصفقة بسبب صعوبة الحصول على موافقة السلطات الروسية. (د ب أ)