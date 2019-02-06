«حرة عجمان» تنظم ندوة «بيئة العمل الرقمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنظم منطقة عجمان الحرة في شهر الإمارات للابتكار منتدى تحت عنوان «بيئة العمل الرقمية» وذلك ضمن مشاركتها بشهر الإمارات للابتكار. تقام الفعالية يوم 10 فبراير في مرسى عجمان وستكون مفتوحة للجمهور حيث يُلقي المشاركون ممن يمثلون عدداً من المؤسسات العالمية الرائدة في التقنية ك «مايكروسوفت»، و«Salesforce»، بالإضافة لمشاركة عدد من رواد الأعمال من الإمارات ممن يمتلكون رؤية محددة للابتكار ومن ثم عملوا على بلورتها لتكون فكرة والانطلاق نحو عالم الأعمال.

وخلال الفعالية يتحدث خالد الشبراوي قائد في الحلول السحابية لدى «مايكروسوفت»عن تحول أماكن العمل نحو الرقمية.

ويقوم محمد سلمان يوسف المدير التنفيذي لشركة «Salesforce» بإلقاء كلمة حول تقنيات المستقبل.

ولمواطني الدولة نصيب كبير في قائمة المؤسسات المشاركة وذلك بمشاركة «محطة المستقبليين» وهي مظلة تجمع نخبة من الشباب الإماراتيين المتخصصين في مختلف التقنيات الحديثة وتهدف إلى الابتكار والتطوير في التكنولوجيا وصناعتها وتبادل الخبرات وسيقوم عدنان محمد علي الرئيس التنفيذي للشركة بإلقاء الكلمة وستتمحور على خبرة فريق العمل في مجال التقنيات.

وتقول فاطمة الحمراني، قائد فريق الابتكار والتميز، في منطقة عجمان الحرة: تعتبر الفعالية فرصة ذهبية لكل من يفكر في تطوير أعماله وتسخير التقنيات في خدمة أهدافه التجارية حيث يستعرض مجموعة كبيرة من القادة وأصحاب الفكر الرائد في هذا المجال تجاربهم.