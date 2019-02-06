الإمارات تستحوذ على 53% من سوق التجزئة في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت أحدث دراسات SEMrush، حول السلع الاستهلاكية سريعة التداول، استمرار تصدر الطلب المتزايد على إلكترونيات الحواسيب والقهوة ومنتجات الصحة والجمال لعمليات بحث المستهلكين عبر الإنترنت في الإمارات في 2018. وصُنّفت عمليات البحث هذه على مدى العام الماضي ضمن مجموعتين، هما السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.

وشكلت المنتجات الخاصة بالصحة والجمال الغالبية العظمى من قائمة أكثر 10 سلع غير غذائية استهلاكاً؛ حيث بينت نتائج الدراسات أن غالبية المقيمين في الإمارات يبحثون عن ألوان الشعر والباراسيتامول إضافة إلى الصابون ومستحضرات التجميل. كما تمكنت إلكترونيات الحواسيب من احتلال المرتبتين الأولى والثالثة في القائمة، مع عدد كبير من عمليات البحث عن الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة على مدار الفترة. في حين تصدرت السلع المترفة قائمة السلع الغذائية الأكثر استهلاكاً؛ حيث جاءت القهوة والشوكولاتة والآيس كريم في المراتب الثلاث الأولى، تليها الزبادي والعسل.

وفي هذا السياق، قال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى منصة SEMrush في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «من الضروري فهم عادات التسوق عبر الإنترنت لدى المنافسين والمستهلكين، وذلك عند التخطيط لتطبيق استراتيجيات تسويق تهدف إلى تحسين ترتيب المواقع الإلكترونية في صفحة نتائج البحث وتعزيز فرص ظهورها أمام المستهلك المُستهدف»ويتوقع خبراء الاستثمار لدى شركة «ألبين كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي إلى حدود 41.5 مليار دولار ( 150.47 مليار درهم )بحلول عام 2020، لتشكّل الإمارات العربية المتحدة سوق التجزئة الأكبر في المنطقة بحصة سوقية تبلغ 53%، تليها المملكة العربية السعودية (بنسبة 14%).

ومن المتوقع أن تصبح التجارة الإلكترونية أكبر بوابة للبيع بالتجزئة في العالم بحلول عام 2021، مع وجود تباينات محلية في جميع المناطق تتعلق بفئات المنتجات المختلفة التي تشكل الجزء الأكبر من عمليات البحث للتسوق عبر الإنترنت في كل سوق.

ويشير تقرير صدر مؤخراً عن شركة الاستشارات العالمية «نيلسن» إلى أن 11% من المستهلكين في الإمارات اشتروا منتجات البقالة الطازجة عبر الإنترنت في 2018، بزيادة قدرها 8% عن 2017.