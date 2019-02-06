الطلب على مباني الضيافة متعددة الاستخدامات ينعش الإنشاءات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينعش الطلب على المباني متعددة الاستخدام في قطاع الضيافة مشاريع الإنشاءات في دبي حيث تجاوزت قيمة مشاريع تلك المباني في القطاع عام 2018 ما قيمته 1.7 مليار دولار (6.239 مليار درهم ) بزيادة بنسبة 8% عن العام الذي سبقه.
وذكرت «ميد» أن المشاريع المنجزة في قطاع الضيافة نفسه ارتفعت بنسبة 32% عام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه لتبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار (5.872 مليار درهم).
كما حققت المشاريع المنجزة في قطاعات التعليم والتجزئة والتجارة عموما زيادات متفاوتة.
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