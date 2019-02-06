شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمي يتيح للمصارف تنويع مصادر الإيرادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبيد خليفة الشامسي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية لدى بنك دبي الإسلامي، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه جهود التوطين في القطاع المصرفي، مبرزاً منها تحديد المعاش التقاعدي، وتقليص الإجازات الرسمية، وكذلك أوقات العمل الطويلة، مقارنة بالقطاع الحكومي.

ولفت الشامسي إلى وجود تحديات أخرى على مستوى مخرجات التعليم ومدى مواءمتها مع احتياجات سوق العمل المصرفي المتجددة باستمرار.

أكد عبيد الشامسي في تصريحات خاصة ل«الخليج» أن نسبة التوطين في البنك وصلت إلى 44.8%، وقال، إن البنك يحرص على تعزيز جهود التوطين والتدريب من خلال عدة برامج.

قال الشامسي، إن الثورة الصناعية الرابعة طرحت العديد من التحديات أمام القطاع المصرفي. ومن المنتظر أن يشهد القطاع تغيراتٍ جذرية مع الانتشار المتسارع للتقنيات القائمة على الروبوتات وحلول البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.ولن تضطر المصارف إلى التكيف مع تلك التقنيات الجديدة فحسب، بل عليها أيضاً التأقلم مع عقليات وسلوكيات العملاء سريعة التغير.

ومن المؤكد أن التحول الرقمي سيتيح للمصارف تنويع مصادر إيراداتها، ومن منظور مصرفي إسلامي، سيكون التحدي الأكبر هو مواكبة التغييرات الناجمة عن التكنولوجيا المالية والثورة الصناعية الرابعة، من دون المساس بالمبادئ الأساسية للمصرفية الإسلامية. وسيتعين على المصارف الإسلامية - في ظل هذه التحديات - تطوير نموذج أعمال مرن يتيح لها مساحات كافية للمناورة، من دون الإخلال بالتزامها الكامل بأحكام الشريعة.

أوضح الشامسي، أن أحدث البيانات أظهرت نمواً ملحوظاً في الوظائف المتعلقة بأمن المعلومات والبرمجيات والاتصالات والتحول الرقمي، بالتماشي مع النمو الذي تشهده دولة الإمارات واستراتيجية الحكومة.

علاوة على ذلك، هناك زيادة في الطلب للانخراط في قطاعات حيوية، مثل الطاقة النووية، وعلوم الفضاء، وكذلك قطاع الضيافة والسياحة. وأصبح التوجه الأكاديمي من قبل طلاب الجامعات نحو تحصيل الشهادات الأكاديمية في المجالات السابقة بشكل بارز عوضاً عن البرامج التقليدية الأخرى.

لفت الشامسي إلى تنامي الاهتمام بالوظائف المتعلقة بأمن المعلومات والبرمجيات والاتصالات والتحول الرقمي، بالتماشي مع النمو الذي تشهده دولة الإمارات واستراتيجية الحكومة.

وقال إن التركيز في المرحلة المقبلة على مستوى القطاع المصرفي تحديداً، سيكون على المهنيين المؤهلين لدعم التحول الرقمي المتواصل الذي تشهده مصارف عديدة حالياً.

وأكد الشامسي أن هناك بعض الأمور التي تدفع المواطنين للالتحاق بالقطاع الحكومي بدلاً من القطاع الخاص، والذي يشكل نوعاً من التحديات أمام المؤسسات في محاولة تعزيز التوطين ضمن الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2021. ومن هذه التحديات، تحديد المعاش التقاعدي وتقليص الإجازات الرسمية، وكذلك أوقات العمل الطويلة مقارنة بالقطاع الحكومي. من جانب آخر، هناك تحديات تتمثل في مخرجات التعليم ومدى مواءمتها مع احتياجات سوق العمل المصرفي المتجددة باستمرار. وتلعب هذه الميزات التي تقدمها الهيئات الحكومية لموظفيها دوراً كبيراً في استقطاب المواطنين للالتحاق بالعمل معها وتفضيلها على القطاع الخاص. وانطلاقاً من أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، يبقى التوطين على قائمة أولويات بنك دبي الإسلامي؛ حيث وصلت نسبة التوطين لدى البنك إلى 44.8%، كما تم تحقيق النقاط المطلوبة والمستهدفة استيفاءً لمتطلبات المصرف المركزي حسب نظام التوطين الحالي. وقال الشامسي»: هدفنا في بنك دبي الإسلامي هو دعم الجيل القادم من القيادات؛ لذلك قمنا بإطلاق مبادرات تضم برامج تدريبية متعددة بناء على الكفاءات المطلوبة للوظائف الحالية، مثل «برنامج تعلّم» و«برنامج إماراتي».

علاوة على ذلك، قمنا بوضع برامج تطويرية للمسار الوظيفي تسعى لتهيئة المواهب في البنك لتولي مهام قيادية في المستقبل؛ حيث أطلقنا برنامجَ تطوير الموظفين ذا الإمكانيات العالية في عام 2015، في إطار مبادرة «مسار» لإدارة المواهب في البنك، وساهم منذ ذلك الحين في توجيه أكثر من 80 موظفاً نحو المسار الصحيح؛ ليصبحوا قادة المستقبل.

توجه الحكومة لتأهيل القيادات الشابة

أكد عبيد خليفة الشامسي أن الحكومة تتوجه نحو تأهيل القيادات الشابة في سوق العمل في الدولة بشكل عام، وتواجه بعض المناصب القيادية في مختلف المجالات تحديات تتمثل في وجود الخبرات الكافية والشهادات اللازمة لتقلدها.ويشهد القطاع المصرفي تغيراتٍ متسارعة في ظل تنامي الاعتماد على تقنية «البلوك تشين» والحلول المبنية على «التكنولوجيا المالية».

وفي حين يمكن القول إنه من السهل نسبياً تحقيق الدمج العملي بين هذه التقنيات الجديدة، إلا أن صياغة استراتيجية مناسبة تتيح استخلاص المزيد من أوجه الكفاءة والقدرات الكامنة هي مهمة تنطوي على تحدياتٍ أكبر.

اضاف الشامسي : اتجهنا في الآونة الأخيرة نحو اعتماد نهج أكثر شمولية لتقييم الموظفين، من أجل إعطاء الأولوية للتطوير الوظيفي؛ حيث نقوم باتباع نهج نوعي استراتيجي عوضاً عن النهج الكمي التقليدي ومع أخذ ذلك بالاعتبار، نقوم بالتركيز على تقييم أداء الموظفين، بما في ذلك إمكانياتهم ومجالات تطورهم الوظيفي،وسوف تكون المهارات ذات الصلة بالتحول الرقمي حاسمة لنجاح أي مصرف في المستقبل، وهذا هو المجال الذي سنلمس فيه الحاجة لبناء الخبرات وتطويرها. وبسبب النقص في المواهب والكفاءات المناسبة في هذه المجالات، فإن أي مؤسسة تتقاعس عن تطوير المهارات والخبرات ذات الصلة بها ستعاني دون شك.