عموميتا بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«الإسلامي» 20 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك «الإمارات دبي الوطني»، إن جمعيته العمومية ستناقش مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% عن عام 2018، وذلك خلال اجتماعها 20 الجاري.

وأضاف البنك، أن الجمعية العمومية ستعيد خلال اجتماعها مناقشة مقترح زيادة رأس مال البنك إلى 7.35 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مقترح أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص السندات المالية غير القابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك.

من جهته، أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، أن جمعيته العمومية ستناقش مقترح أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد 20 فبراير.