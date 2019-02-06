شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، وفي ظل ذلك ارتفع أداء السوق السعودية بنسبة 1.21% بعد ارتفاع أداء غالبية القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8623.92 نقطة.
وزاد أداء السوق الكويتية في ظل ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 25.37 نقطة أو ما نسبته 0.47% وصولاً إلى مستوى 5451.82 نقطة.
كما ارتفعت السوق البحرينية أمس حيث صعد مؤشر السوق العام 6.14 نقطة أو 0.44% ليقفل عند 1403.69 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العمانية 2.83 نقطة أو 0.07% ليقفل عند 4169.13 نقطة.
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