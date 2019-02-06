600 تنفيذي يناقشون المزج بين «التقليدية» و«الإلكترونية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

من المقرر أن تعزز دبي مكانتها كوجهة عالمية في مجال التسوق مع استضافتها لكبار رجال الأعمال والرواد المشاركين في قمة جديدة تقام الأسبوع المقبل لمناقشة مستقبل التجزئة.

وبحضور أكثر من 600 تنفيذي متخصص في قطاع التجزئة من مختلف أنحاء العالم، تستضيف قمة التجزئة، التي تقام يومي 13 و14 فبراير في فندق «أتلانتس نخلة دبي»، مجموعة من أصحاب العلامات التجارية العالمية أمثال ريتشارد برانسون وهدى قطان وأكثر من 80 خبيراً في الصناعة.وبتواجد 62% من متاجر التجزئة العالمية في دبي، تمكنت الإمارة من التفوق على لندن في التصنيف الأحدث لنسخة 2018 من تقرير شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إيه» والصادر بعنوان «ما مدى عالمية تجارة التجزئة»؟

وبحسب فهد عبد الكريم كاظم، نائب الرئيس ل «ميدان مولز» وأحد كبار المتحدثين المشاركين في قمة التجزئة، بات المتسوقون يتطلعون للحصول على خدمات شخصية وتجارب أكثر خصوصية، وهو ما يدفع قطاع التجزئة لتبني نموذج التسوق «التقليدي-الإلكتروني» لمواكبة متطلبات العصر. وتقام قمة التجزئة بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة دبي و«ميدان ون» وتجمع تحت سقفها جيلاً جديداً من تجار التجزئة الذين تمكنوا من المزج بين الخدمة المميزة والتكنولوجيا الحديثة لتقديم تجربة تسوق للذكرى.