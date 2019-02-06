شكرا لقرائتكم خبر عن 39.28 مليار دولار إيرادات «ألفابت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت «ألفابت» إيرادات وأرباحاً في الربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات وول ستريت، حيث أنفق المعلنون المزيد من الأموال على خدمتيها جوجل سيرش ويوتيوب خلال فترة التسوق في العطلات.
وأعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 8.95 مليار دولار، أو 12.77 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع خسارة بلغت 3.02 مليار دولار قبل عام، وقفزت الإيرادات 21.5% إلى 39.28 مليار دولار.(رويترز)
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