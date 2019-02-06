«سامانا» تطور ثلاثة مشاريع عقارية ب400 مليون في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «سامانا العقارية»، عن رفع حصتها إلى ثلاثة مشاريع تطويرية في السوق المحلي في دبي بإجمالي استثمارات تصل إلى 400 مليون درهم.

جاء هذا الإعلان على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في مقرها الرئيسي بدبي أمس للكشف عن آخر تطورات تقدم الأعمال الإنشائية في مشروعها «سامانا جرينز».وأشارت الشركة إلى انتهاء 40% من أعمال البناء في «سامانا جرينز»، ويطابق المشروع القوانين المعمول بها في سوق التملك الحر، ويتألف من 131 وحدة سكنية بارتفاع أربعة طوابق.

ومن المشاريع التي ستعلن عنها الشركة خلال الشهر القادم «سامانا هيلز»، الذي يعد المشروع الثاني في محفظة «سامانا» هذا العام بتكلفة 110 ملايين درهم، في منطقة «أرجان» أيضا، ويتألف من 202 وحدة سكنية بارتفاع خمسة طوابق، والذي من المقرر تسليمه في عام 2020.

كما تقترب من تطوير مشروع ثالث بتكلفة 140 مليون درهم في منطقة «استوديو سيتي»، ويتكون من 200 وحدة بارتفاع خمسة طوابق، ومن المخطط إنجازه عام 2020، على أن يتم تسليمه في 2021.