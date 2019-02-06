الأمم المتحدة تحذر من حرب عملات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الأمم المتحدة، من تزايد حروب العملات وانتشار الحمائية، إضافة إلى خسائر بمليارات الدولارات حال فشل الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى تسوية إزاء خلافاتهم التجارية قبل مطلع مارس.

وأوضحت دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أمس الأول الاثنين، أنه في الوقت الذي قد تشهد فيه بعض الدول قفزة في الصادرات، فإنه من المرجح أن تسود الآثار السلبية العالمية.

(وكالات)