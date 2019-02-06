تسوية ضريبية ل «أبل» في فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت شركة «أبل» إلى تسوية مع فرنسا بشأن دفع ضرائب سابقة؛ لكن عملاق التكنولوجيا الأمريكي لم يفصح عن المبلغ الذي سيتم دفعه.

وأكد فرع «أبل» في فرنسا في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاقية بشأن سداد الضرائب؛ لكنه لم يفصح عن القيمة التي تم التوافق حول سدادها، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية تقدر إجمالي الضرائب التي ستقوم صانعة «الآيفون» بدفعها بنحو 500 مليون يورو (571 مليون دولار). (وكالات)