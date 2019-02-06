شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة تفوز ب 100 ألف درهم في مهرجان التسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” فازت أنجيلا مورتوس (ممرضة فلبينية) بجائزة قيمتها 100ألف درهم قدمها «سيتي سنتر مردف» خلال احتفالات مهرجان دبي للتسوق. وفازت الممرضة بجائزة السحب الكبير بعد أن تسوقت بمبلغ 2000 درهم خلال عدة زيارات أجرتها إلى مركز التسوق التابع لمجموعة ماجد الفطيم. وكان «سيتي سنتر مردف» قد استضاف مسابقة «عجلة المليون درهم» خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، حيث تمكن الزوار الذين أنفقوا 350 درهماً لدى متاجر المركز من المشاركة في السحب لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي بلغت مليون درهم.

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