الإسترليني يتخلى عن مستوى 1٫3 للدولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الجنيه الإسترليني بقوة أمس بضغط من بيانات ضعف النمو البريطاني لتسجل العملة الإنجليزية أدنى مستوى لها أمام الدولار في أسبوعين، متخلية عن مستوى 1٫3 للدولار.

وتمسك الدولار الأمريكي، أمس، بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة قبيل خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقول مستثمرون، إنه قد يلمح إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الصين.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 95.98؛ بعد أن ارتفع لثلاث جلسات على التوالي، وصعد الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.3% إلى 0.7247 دولار أمريكي.

واستقر اليورو عند 1.1438 دولار؛ ليظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.15145 دولار الذي سجله يوم الخميس.

كذلك، ارتفع الذهب، أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على الشراء؛ بعد ملامسة الأسعار لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع خلال الجلسة السابقة؛ لكن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر، كبح مكاسب المعدن.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1315 دولاراً للأوقية (الأونصة)؛ بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير/‏كانون الثاني عند 1308.20 دولار في آخر جلسة، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1367.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 15.91 دولار في حين استقر البلاتين عند 817.50 دولار. (وكالات)