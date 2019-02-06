شكرا لقرائتكم خبر عن «الماجد للسيارات» تقدم خصماً على سيارات «كيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أطلقت شركة الماجد للسيارات، قسم السيارات في مجموعة جمعة الماجد القابضة والموزع الحصري لشركة «كيا موتورز» في دولة الإمارات عرضاً استثنائياً غير مسبوق لعملاء «كيا» بخصم 10000 درهم من سعر أي سيارة «كيا» موديل 2019 ولفترة محدودة فقط.
ويمكن لعملاء «كيا» حتى 15 فبراير الحصول على صفقة بخصم 10000 درهم على طرز «موهافي» و«سورينتو» و«سبورتاج» و«سول» و«كادينزا» موديل عام 2019، بالإضافة إلى صفقات قيمة على أنواع السيارات الأخرى في صالات عرض «جمعة الماجد».
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