شكرا لقرائتكم خبر عن «غلفا» بالحد الأعلى لليوم الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استعاد مؤشر سوق دبي المالي المسار الأخضر بنسبة 0.54% إلى مستوى 2542.82 نقطة، مستفيداً من ارتفاع قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات والنقل.
تم تداول 128.23 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 175.95 مليون درهم، نفذت من خلال 2214 صفقة، وجرى تداول أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.
وتربع سهم «غلفا للمياه» على عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً وبالحد الأعلى 14.92% لليوم الثاني على التوالي ليغلق عند 8.24 درهم، تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات»، وزاد 4.97% إلى 0.169 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني»، مرتفعاً 2.08% وأقفل عند 9.8 درهم.
وواصل سهم «إعمار العقارية» صدارة التداولات بقيمة 34.45 مليون درهم مغلقاً على ثبات عند 4.1 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 34 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.98% إلى 1.01 درهم، ثم سهم «إعمار مولز» بسيولة قدرها 31.88 مليون درهم، مستقراً عند 1.46 درهم.
في المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين سهم «اكتتاب»، بتراجعه 3.86% إلى 0.249 درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير»، وانخفض بنسبة 2.56% ليغلق عند 3.8 درهم، ثم سهم «دي إكس بي»، متراجعاً 1.87% إلى 0.262 درهم.
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