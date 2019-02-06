220 مليوناً التداولات.. وتتركز على 3 أسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جديد بنسبة 0.18% إلى مستوى 5137.3 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والبنوك والاتصالات.

شهد السوق تداول 41.47 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 220 مليون درهم، نفذت من خلال 1599 صفقة، وجرى تداول أسهم 19 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات.

وبلغت التداولات على «أبوظبي الأول» 69.3 مليون درهم، واستقر سعره عند 15.34 درهم، تلاه مصرف «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 41.76 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.64% إلى 4.35 درهم، ثم سهم «اتصالات» الذي جذب 34.4 مليون درهم من التداولات، مع ارتفاعه 0.59% إلى 16.98 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «أسمنت رأس الخيمة»، بصعوده 5.87% مغلقاً عند 0.67 درهم، ثم مصرف «أبوظبي الإسلامي» من حيث الترتيب، تبعه سهم «أغذية»، وزاد بنسبة 1.31% إلى 3.86 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «سوداتيل» التراجع الأكثر بنسبة 6.92% إلى 0.36 درهم، ثم سهم «بنك الشارقة»، ونزل بنسبة 1.81% إلى 0.98 درهم، تلاه سهم «أدنوك للتوزيع» بتراجعه 1.75% إلى 2.24 درهم.