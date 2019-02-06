«الفطيم تويوتا» توفر للعملاء مزايا استثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفر «الفطيم تويوتا» للعملاء خلال شهر فبراير/‏ شباط الجاري، فرصة مميزة لشراء سيارة «تويوتا» جديدة، مع تأمين مجاني، واسترداد مبلغ نقدي يصل حتى 10,000 درهم، مع بطاقة «مكافآت تويوتا» التي تم طرحها في شهر يناير/‏ كانون الثاني الماضي.

وتعتبر بطاقة «مكافآت تويوتا»، أول بطاقة مسبقة الدفع في قطاع السيارات بالمنطقة، ويمكن استخدامها في مراكز صيانة «تويوتا»، وقائمة متنوعة من علامات الفطيم التجارية، وغيرها من المحالّ التجارية في دولة الإمارات. كما سيكون بمقدور العملاء أيضاً الحصول على خصم بنسبة 25% على جميع قطع الغيار، و20% على أجرة العمل، وخصم بنسبة 10% على مجموعة مختارة من الإكسسوارات، وكذلك 10% على نظام الترفيه للمقاعد الخلفية في طُرز مختارة من «تويوتا».