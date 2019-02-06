شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف ائتماني «مستقر» ل «نور تكافل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أكدت وكالة «أي أم بيست» على تصنيف القوة المالية لمجموعة «نور تكافل» عند B والتصنيف الائتماني طويل الأجل عند BB مع إعطائها نظرة مستقبلية مستقرة، وتعكس هذه التصنيفات قوة ميزانية المجموعة التأمينية التي تصنف عند «قوية» فضلاً عن أدائها التشغيلي الكافي، وملف أعمالها المحدود وإدارة مخاطر هامشية.

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