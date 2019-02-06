الدنمارك تتدخل لتعزيز قيمة عملتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل البنك المركزي الدنماركي للشهر الثاني على التوالي للدفاع عن العملة المحلية، في ظل تراجع الطلب على الكرون الدنماركي.

وذكر البنك في بيان أمس الأول الاثنين أنه اشترى 1.9 مليار كرون (291 مليون دولار) خلال كانون الثاني/‏يناير الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن البنك المركزي اشترى خلال الشهرين الماضيين 13.5 مليار كرون بعد أن تدخل في كانون الأول/‏ديسمبر الماضي لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات لوقف تراجع العملة الدنماركية، وأضافت الوكالة أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وسحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في العديد من دول العالم، فقد الكرون الدنماركي جاذبيته.

ويمثل تراجع سعر الكرون تحولاً بالنسبة للدنمارك التي تحظى بأفضل تصنيف ائتماني في العالم وهو «أيه.أيه.أيه». (د ب أ)