شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تستأنف التراجع..و"بتكوين" ترتفع بشكل طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات الثلاثاء حيث استأنفت الريبل تراجعها متخليةً عن جزء من مكاسب الأمس، في حين ارتفعت "بتكوين" على نحو طفيف.



وأفاد محللون فنيون أن "الريبل" سوف تواصل فقدان الزخم وربما تهبط إلى مستوى الدعم 0.27795 دولار، وحال كسر هذا المستوى، فسوف تنخفض إلى المستوى 0.24508 دولار.



وكانت العملات الرقمية قد تلقت دعماً أمس من تصريحات إيجابية على رأسها ما أطلقه المدير التنفيذي لـ"تويتر" من أن "بتكوين" سوف تصبح على الأرجح عملة الإنترنت.



وتراجع سعر الريبل بحلول الساعة 21:39 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.3 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 0.31 دولار وأقل مستوى عند 0.30 دولار، ولا تزال قيمتها السوقية أعلى ثلاثين مليار دولار.



على النقيض، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.2% إلى 3443 دولار، وبلغت اعلى سعر عند 3455.6 دولار وأقل سعر عند 3415.1 دولار، في حين سجلت قيمتها السوقية 60.3 مليار دولار.