شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تصاحب الذهب نحو الإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مصاحبةً الذهب نحو الانخفاض بضغط من الدولار وإقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم.



وتترقب الأسواق عن كثب خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس اليوم وسط خلافات بشأن تمويل الجدار الحدودي مع الديمقراطيين.



كان هذا الخلاف قد تسبب في إغلاق الحكومة الأمريكية جزئياً لاكثر من شهر، ولكن تم الاتفاق على تمويلها حتى منتصف الشهر الجاري، وربما يتجدد الإغلاق بعد هذا الموعد.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار أمام عملات رئيسية بحلول الساعة 19:05 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل سعر عند 95.8 نقطة.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% أو خمسة سنتات وأغلقت عند 15.836 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 15.93 دولار وأقل سعر عند 15.915 دولار.



واغلقت أيضاً أسعار الذهب على انخفاض بنحو عشرة سنتات إلى 1319.2 دولار للأوقية، وحقق أعلى سعر عند 1321 دولاراً وأقل سعر عند 1314.8 دولار.