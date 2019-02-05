شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع إقبال المستثمرين على الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط إقبال على الدولار وأصول المخاطرة كالأسهم، وذلك مع ترقب تصريحات هامة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من عملات رئيسية) بحلول الساعة 17:52 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.1 نقطة وأقل سعر عند 95.8 نقطة.



وتلقت أسواق الأسهم دعماً من انتعاش القطاع التكنولوجي في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية إيجابية لشركات أبرزها "مايكروسوفت" و"فيسبوك".



وسوف يُلقي الرئيس "ترامب" اليوم خطاب "حالة الاتحاد" امام الكونجرس يستعرض من خلاله الحالة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، وعلى رأس الملفات التي من المتوقع تناولها في الخطاب مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.



كان "ترامب" قد تعهد خلال حملته الانتخابية قبيل فوزه برئاسة البلاد عام 2016 بأن إدارته ستخفض الضرائب على الأفراد والشركات وسوف تزيد الإنفاق على البنية التحتية، وقد وفى بتعهده الأول بالفعل عام 2017.



وعلى صعيد تداولات المعدن النفيس، استقرت أسعار الذهب بحلول الساعة 19:56 جرينتش عند 1318.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1321 دولاراً وأقل سعر عند 1314.8 دولار.