شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه وسط تحوط وترقب لتصريحات الرئيس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقبل مستثمرون على شراء الدولار اليوم كملاذ آمن كنوع من التحوط قبيل تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الكونجرس في خضم إلقاء خطاب "حالة الاتحاد".



وأصدر "ترامب" الأسبوع الماضي تلميحات بشأن إمكانية إعلان حالة الطواريء الوطنية بشأن مقترح بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يرفض الديمقراطيون تمويله.



وتسبب الخلاف بين "ترامب" والديمقراطيين بشأن هذا المشروع في إغلاق الحكومة الفيدرالية جزئياً لخمسة وثلاثين يوماً هي الأطول في تاريخ البلاد.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:08 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 06.1 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.

وربما يتحدث "ترامب" في خطابه أيضاً عن السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي على خلفية اجتماع مع رئيسه "جيروم باول" مؤخراً لمناقشة الأحوال الاقتصادية.