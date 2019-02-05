شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبورج : اقتصاد المملكة يسابق الخطى لتحقيق نجاح باهر والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوكالة إلى أن نجاح المملكة في إدراج أسهمها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة عظم الاستثمارات الأجنبية ، وايضا تعزيز الشفافية ضمن مستهدفات القطاعات المالية بالمملكة رفع معدلات الاستثمار الأجنبي .
وقالت "بلومبورج" : تنامي أرباح الشركات المدرجة في "تداول" دليل جاذبية وحيوية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، وأن مشاريع رؤية 2030تعزز قوة ومتانة اقتصاد المملكة لدى المستثمر الأجنبي.
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