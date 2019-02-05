شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يرتفع بعد قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي اليوم أمام نظيره الأمريكي عقب قرار البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير قرب أدنى مستوى قياسي، ورغم صدور بيانات اقتصادية متباينة.



وأعلن بنك الاحتياطي الاسترالي في أول اجتماع له هذا العام تثبيت معدل الفائدة عند 1.5% دون تغيير، ويرى محللون أن القرار يعكس تفاؤل مسؤولي البنك المركزي بشأن الاقتصاد.



وكشفت بيانات اقتصادية انخفاض مبيعات التجزئة الاسترالية بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون استقرارها.



وعلاوةً على ذلك، سجل الميزان التجاري في البلاد فائضاً بنحو 3.68 مليار دولار استرالي مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى فائض بحوالي 2.25 مليار دولار استرالي.



وارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:55 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7236، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7989 وأقل سعر عند 0.7194.