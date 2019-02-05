شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة مع توجه الأنظار نحو خطاب "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح جلسة اليوم وسط إقبال من المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا عقب إعلان سلسلة من نتائج الأعمال الفصلية للشركات، وذلك وسط ترقب لخطاب "حالة الاتحاد".



وارتفع سهما "آبل" و"مايكروسوفت" بنسبة 1.6% إلى 174 دولاراً وبنسبة 0.6% إلى 106.4 دولار على الترتيب مما دعم الطلب على القطاع التكنولوجي.



وسوف يلقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خطاب "حالة الاتحاد" في وقت لاحق اليوم أمام الكونجرس وسط توقعات بتناول نقاط اقتصادية من بينها الإنفاق على البنية التحتية والحرب التجارية مع الصين وتمويل الجدار الحدودي.



وصعد "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:22 جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 128 نقطة) إلى 25361 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 7394 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2733 نقطة.