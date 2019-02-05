شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة"الإماراتية تبيع 34.9 مليون سهم في شركة أدفانسد مايكرو الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة مبادلة للاستثمار اليوم الثلاثاء إنها ستبيع حصتها البالغة 34.9 مليون سهم في شركة صناعة الرقائق الأميركية أدفانسد مايكرو دفايسز (أيه.أم.دي) وتحول 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم في الشركة.

وقالت الشركة إنها ستبقى مساهما رئيسيا في أيه.أم.دي بعد الصفقة بحصة تبلغ حوالي 6.9%، وذلك فور تحويل أوراق الضمان إلى أسهم عادية، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت إن تحويل أوراق الضمان سيزود أيه.أم.دي بمبلغ 448.5 مليون دولار.

يشار إلى أن الصندوق الحكومي يمتلك حصصاً في جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر مجموعة كارلايل، وبدأ استثماره في أيه.أم.دي في 2007.

وتنتج أيه.أم.دي معالجات أجهزة الكمبيوتر وهي شركة منافسة لكل من إنتل وإنفيديا.

وقامت شركة مبادلة للمشاريع التابعة لشركة مبادلة للاستثمار في نوفمبر الماضي باستثمار نحو 60 مليون دولار مع مجموعة من المستثمرين الآخرين في شركة البرمجيات الناشئة تورفو بالولايات المتحدة الامريكية.

واستحوذت مبادلة للاستثمار في مطلع نوفمبر الماضي على حصة في مجموعة هايبراوبتيك البريطانية المتخصصة في شبكات الألياف الزجاجية للمدن.

يشار إلى أن شركة مبادلة للاستثمار قد قررت في أكتوبر الماضي تأجيل طرح شركة سيسبا الإسبانية للخدمات النفطية بسوق الأسهم.

وكانت "مبادلة" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل مع إدارة "سيبسا" المملوكة لها بالكامل لتقييم مجموعة من الخيارات الاستراتيجية بما في ذلك الإدراج ببورصة "مدريد" أو إبرام شراكات استراتيجية وإشراك مستثمرين آخرين.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.