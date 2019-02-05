شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق على طلب"الدريس"لزيادة رأس مالها بأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات زيادة رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك سيتم بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وبينت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 70.95 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 29.05 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

ولفتت إلى أنه بالتالي يزداد عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم.

وأوضحت أن موافقتها مشروطة بألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وفي نهاية يناير الماضي، أوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20%، بواقع سهم لكل 5 أسهم على مساهمي الشركة.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة 50 مليون ريال عن العام 2017، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبما يعادل 10% من رأس مال الشركة.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 22 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 13.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 83.6 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 64.6 مليون ريال في 2017.