شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما"تمنع "الاتحاد للتأمين التعاوني"من قبول مكتتبين جدد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منع شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وبررت "ساما"في بيان على موقعها الإلكتروني القرار بملاحظتها مخالفات جسيمة على الشركة والمتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات والعناية بالعملاء وعدم فعالية أنظمتها التقنية.

ولفتت إلى أنه يُسمح للشركة بالإضافة على الوثائق السارية وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة، وأكدت أنه لن يُرفع المنع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.

ولفتت إلى أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين والمطالبات التي تنشأ عنها.