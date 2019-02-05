شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم الثلاثاء 5-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن اظهرت بيانات انخفاضا في طلبيات المصانع الأمريكية، وهو ما دفع الخامين القياسيين للتراجع من مستويات مرتفعة هذا العام. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.31% بما يعادل 17 سنتا ليصل إلى 54.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. وتراجعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 0.38% بما يعادل 24 سنتا ليصل إلى 62.27 دولار للبرميل.

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