وفد من جمعية شباب الأعمال يزور مقر جريدة ”الخليج 365”

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أمس الاثنين، مقر جريدة ”الخليج 365”، وتعرف الوفد على آلية العمل داخل الجريدة. واستمع وفد جمعية شباب الأعمال، لشرح من عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع حول آلية العمل داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، ومعايير النشر ودورة العمل التحريرى. وضم الوفد كلا من شريف الجبلى رئيس جمعية شباب الأعمال، ونائب رئيس الجمعية بسام الشنوانى، الأمين العام جمال أبو على، محمد الصاوى عضو مجلس الإدارة.

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