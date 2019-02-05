شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية فى النصف الثانى من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فهد السيف مدير مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية قوله إن المملكة تعتزم إصدار صكوك دولية فى النصف الثانى من العام الحالي.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن المملكة تخطط لاقتراض 118 مليار ريال (31 مليار دولار) هذا العام لتغطية جزء من عجز الميزانية المتوقع عند 131 مليار ريال.

طرقت السعودية بالفعل أسواق الدين العالمية هذا العام، لتجمع 7.5 مليار دولار عبر سندات تقليدية.