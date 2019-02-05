شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دلة الصحية" تبحث زيادة رأسمالها بتوزيع أسهم منحه في 26 فبراير الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري، وذلك للنظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستبحث زيادة رأس المال من 590 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1%.

ووفقاً للبيان، سيرتفع عدد الأسهم من 59 مليون سهم إلى 75 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستكون عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين، من خلال رسملة مبلغ 160 مليون ريال من الإحتياطي النظامي.

وتستهدف الشركة من رفع رأس المال تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها.

هذا وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في شراء الشركة لعدد يصل إلى 3.750 مليون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة الجمعية على زيادة رأس المال او شراء الشركة لعدد يصل إلى 2.950 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على زباده رأس المال.

وعلى الشركة أن تقوم بتمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، ويتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

كذلك تبحث الجمعية التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

وتصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018 بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 76.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2018، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 109.3 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 231.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع 52.87%.