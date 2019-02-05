شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البالاديوم ترتفع بدعم من توقعات نقص المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البالاديوم خلال تداولات اليوم وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، والتوقعات بنقص المعروض من المعدن في غضون الخمسة عشر عاماً القادمة.



وأفاد المدير التنفيذي لشركة "أنجلو أميريكان بلاتينوم" – أكبر منتج للبلاتين على مستوى العالم – أن الأسواق سوف تواجه نقصاً حاداً في إمدادات البالاديوم خلال الفترة من العشرة إلى الخمسة عشر عاماً القادمة.



يأتي ذلك بفعل عدم تركيز شركات التعدين على استخراج البالاديوم والحصول عليه فقط كمنتج ثانوي بجانب التعدين عن الذهب والفضة والنحاس.



وزادت الحاجة إلى البالاديوم في الآونة الأخيرة بفعل توجه دول كبرى نحو مكافحة التلوث من خلال تشديد معايير انبعاثات العوادم من السيارات، ويستخدم المعدن في مكونات السيارات التي تقلل تلك الانبعاثات.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:03 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.04 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وارتفعت أسعار البالاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 15:04 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1335.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1344 دولاراً وأقل سعر عند 1327.7 دولار.