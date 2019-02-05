شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط يجب ترقبها في خطاب الرئيس الأمريكي اليوم بشأن "حالة الاتحاد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المنتظر في وقت لاحق اليوم إلقاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لخطاب "حالة الاتحاد" أمام مجلس النواب، وتناولت "فاينانشيال تايمز" في تقرير أبرز النقاط التي يجب ترقبها في هذا الخطاب.



وأوضح التقرير أن النقطة الأولى التي يجب ترقبها إمكانية إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حالة "الطواريء الوطنية" بشأن بناء الجدار الحدودي المقترح حال عدم موافقة الكونجرس على تمويله.



وألمح "ترامب" بالفعل إلى ذلك في تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي حيث طالبهم بضرورة الاستماع إلى خطابه في الكونجرس.



وأضاف المحللون أن "ترامب" سيستغل الخطاب أيضاً لمناقشة نقطة ثانية هامة وهي إنهاء وباء مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في الولايات المتحدة في إطار استراتيجية صحية أمريكية لعام 2030 بالإضافة إلى إمكانية مناقشة خفض أسعار الأدوية.



مرة أخرى، من المتوقع تناول "ترامب" في خطابه هذا العام خطة زيادة الإنفاق في البنية التحتية بحوالي 1.5 تريليون دولار على الأقل من أجل إنشاء طرق جديدة وجسور ومطارات، وهي خطة لم يمررها الكونجرس بعد.



والنقطة الرابعة المرتقبة تكمن في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكان "ترامب" قد أعرب عن تفاؤله بشأن هذه المحادثات متوقعا إبرام اتفاق تجاري مع بكين بعد قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينج".



أما النقطة الخامسة، فهي القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الكوري الشمالية "كيم يونج أون" والتي ستتم في ضوء محادثات نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.