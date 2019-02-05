شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للهبوط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، وذلك قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، وتظل الخسائر محدودة فى ظل توقعات انحسار المعروض العالمي ، خاصة بعد انخفاض إنتاج أوبك بأكبر وتيرة فى عامين ، وبعد العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

بحلول الساعة 13:10جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.85$،وسجل أعلى مستوي 55.19$ ،وأدنى مستوي 54.06 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 62.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.59$ ،وسجل أعلى مستوي 63.00$ ،وأدنى مستوي 62.00$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.95% ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين ونصف عند 55.73$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.2% ،بعدما سجلت مستوي 63.61$ للبرميل الأعلى منذ 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 3.4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، مع انحسار القلق نسبيا تجاه المعروض العالمي ، وبدعم آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

على حسب وكالة رويترز ،انخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" فى كانون الثاني/يناير بأكبر وتيرة فى عامين ، مع خفض المملكة العربية السعودية إنتاجها بحصة أكبر من المتفق عليه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.

وكانت أوبك والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا قد اتفقوا أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بداية من كانون الثاني/يناير الماضي.

وسجلت إمدادات فنزويلا انخفاضات لا إرادية بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على البلد العضو فى أوبك ،ومن المحتمل توسيع تلك العقوبات للحد من إمدادات فنزويلا النفطية إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة.