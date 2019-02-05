سيارات تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية للبيع

جمع النحات البلجيكي أوجست ثوماسن السيارات الثلاث في خمسينيات وستينيات القرن الماضي

الاقتصادي:

تُعرض 3 سيارات كلاسيكية من "بوجاتي" صنعت قبل الحرب العالمية الثانية للبيع في مزاد 8 فبراير (شباط) الجاري في فرنسا

وأوردت دار مزادات "آرتكوريال" الفرنسية أن، السيارات الثلاث جمعها النحات البلجيكي أوجست ثوماسن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

والسيارة الأولى من نوع "57 كابريوليه" موديل 1937، زرقاء، ويقدر سعرها للبيع بين 475 و685 ألف دولار، ويقدر سعر السيارة الثانية والمسماة "بيرلين 49" موديل 1923، صفراء اللون، بين 171 و228 ألف دولار.

ويتوقع أن تباع السيارة الأخيرة من نوع "بيرلين 40" والتي كانت متورطة بحادث في مرحلة ما من حياتها، بسعر يتراوح بين 80 و140 ألف دولار.

وقال مدير دار "آرتكوريال" للمزادات، ماتيو لامور إن: "اكتشاف هذه السيارات كان عظيماً"، مضيفاً " بوجاتي سيارة الأحلام حتى أنها أكثر سحراً، وهذا هو التشويق والبحث عن الكنز".

وسبق لدار "آرتكوريال" للمزادات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بيع جزء من الدرج الحلزوني الأصلي لبرج "إيفل"، أحد أشهر المقاصد السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، في مزاد مقابل 169 ألف يورو (190 ألف دولار).