ضياع 137 مليون دولار من البتكوين بموت مؤسس منصة عملات مشفرة

لم تصل المنصة إلى احتياطيات العملة المشفرة منذ وفاة كوتن

الاقتصادي:

تسبّب الموت المفاجئ لمؤسس أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في كندا "كوادريجا" جيرالد كوتن، في فقدان مبلغ 137.2 مليون دولار من العملة المشفرة "بتكوين"، بسبب عدم معرفة الرقم السري الخاص بالوصول إليها.

وقالت منصة "كوادريجا" إنها لم تتمكن من الوصول إلى احتياطيات العملة المشفرة أو تأمينها منذ وفاة كوتن في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وذكرت أرملة مؤسس المنصة جينيفر روبرتسون في إفادتها المكتوبة والمرفوعة لمحكمة مقاطعة "نوفا سكوتيا" الكندية نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن: "الحاسب المحمول الذي قام كوتن بتنفيذ أعمال الشركة عليه مشفر، ولا أعرف كلمة المرور أو مفتاح الاستعادة".

ولم تحقق الجهود التي بذلتها منصة "كوادريجا" في الوصول إلى معلومات وفيرة من حاسب وجوال كوتن، واستأجرت لهذا الخصوص محققاً لمعرفة ما إذا كان من الممكن استرداد كامل المعلومات.

وأوضحت المنصة أيضاً أن نحو 115 ألف من مستخدميها يحملون أرصدة في حساباتهم الشخصية على شكل التزامات نقدية وعملات رقمية.

ونشرت منصة "كوادريجا" بياناً يوم الخميس الماضي قالت فيه "نعمل على معالجة قضايا السيولة الخاصة بنا، التي تشمل محاولة تحديد وتأمين احتياطياتنا من العملات الأجنبية الهامة جداً الموجودة في المحفظة الباردة".

وكان كوتن مؤسس "كوادريجا" والذي توفي عن عمر 30 عاماً في الهند خلال ديسمبر الماضي بمرض يدعى "كرون"، يتحمل وحده مسؤولية التعامل مع القطع والأوراق النقدية.