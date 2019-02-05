شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 2% سعر الفائدة على قرض صندوق النقد ولكل شريحة فترة سماح 4.5سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، تسهيلات سداد قرض صندوق النقد الدولى الذى تحصل مصر على شريحته الخامسة قبل الأخيرة خلال أيام.

وقال كوجك، إنه بالحصول على الشريحة القادمة بقيمة 2 مليار دولار نكون قد وصلنا إلى 10 مليارات دولار من إجمالى 12 مليار قيمة القرض، ويصل سعر الفائدة 2% شاملة كافة العمولات ويتم احتساب الفائدة بعد تسلم كل شريحة مباشرة، ولكل شريحة فترة سماح 4.5 سنة، وتسدد على فترة 5.5 سنة، أى بقيمة حوالى 300 مليون دولار كل 6 أشهر.

وحول العودة لطلب قروض جديدة من صندوق النقد، رد كوجك بأن العلاقة مع الصندوق لا تقتصر على القرض وانما هناك الكثير من الدعم الفنى الذى تطلبه مصر من الصندوق، وهناك 7 بعثات فنية طلبتها مصر من الصندوق.

وقال كوجك: "سنعلن فى التوقيت السليم اى تعامل بيننا وبينهم".