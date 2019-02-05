شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير المالية: يتبقى 4 أشهر فقط على انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء، إنه يتبقى 4 أشهر على انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى، متوقعا عدم طلب تسهيلات جديدة من الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالى.

وأضاف معيط فى مؤتمر صحفى بالوزارة ردا على سؤال حول عودة مصر لطلب قرض جديد من الصندوق: "لا نعتقد أننا سندخل فى طلب تسهيلات مالية جديدة من صندوق النقد الدولى.. لكن سنعمل ما نراه فى صالح بلدنا".

وتابع معيط: "شكل الوضع بعد انتهاء مدة البرنامج الحالى بعد 4 شهور سيحكمه صالح بلدنا".