تجارة أبوظبي غير النفطية تفوق 15 مليار درهم في أكتوبر

سجلت قيمة واردات الإمارة غير النفطية 96.40 مليار درهم نهاية أكتوبر

الخليج 365 - الإمارات:

ارتفعت تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية إلى 15.98 مليار درهم خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 14.09 مليار درهم في الشهر ذاته 2017، بزيادة بلغت 13%.

وأظهر تقرير "مركز الإحصاء في أبوظبي" والذي ورد في موقع "أرقام" ارتفاع قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية إلى 21.11 مليار درهم نهاية الأشهر العشرة الأوائل من العام الماضي، مقارنة مع 18.54 مليار درهم في الفترة ذاتها 2017، بزيادة 14%.

وسجلت قيمة واردات الإمارة غير النفطية 96.40 مليار درهم نهاية أكتوبر 2018، مقابل 93.82 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، بنمو نحو 3%، فيما وصلت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 20.71 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وتصدرت اللوازم الصناعية أهم البضائع في واردات أبوظبي خلال أكتوبر، حيث بلغت قيمتها 4,198.3 مليون درهم، تلاها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بـ2,310.1 مليون درهم، ثم السلع الاستهلاكية بقيمة 2,215 مليون درهم.

وجاءت السعودية في صدارة الدول المستوردة من الإمارات خلال أكتوبر بـ1,496.9 مليون درهم، تلتها فرنسا في المرتبة الثانية بـ982 مليون درهم

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 122.2 مليار درهم، مقابل 116.1 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع قدره 5.3%.

وخلال النصف الأول من العام الماضي، سجلت تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 80.1 مليار درهم.