شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنحو 2% مدفوع بصعود سهمى البنك التجارى وجلوبال تليكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 14651 نقطة، مدفوعا بصعود سهم جلوبال تليكوم بنسبة 4.16%، بعد إعلان شركة فيون الهولندية، إنها تعتزم تقديم عرض شراء على 42.31% من أسهم جلوبال بسعر 5.3 جنيه للسهم، وسهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 87.76 جنيه، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضى، بعد إعلان البنك تحقيق نتائج أعمال قوية.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 2343 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 18574 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1738 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.