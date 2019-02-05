تجار سوق الجمعة للسيارات المستعملة: الأسعار لن تنخفض لهذا السبب.. فيديو

كريم عاطف - عدسة ايهاب اشرف

شكا تجار السيارات المستعملة في سوق الجمعة بمدينة نصر من استمرار حالة الركود في حركة البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة بعد حملة خليها تصدي التي دشنها نشطاء احتجاجا على ارتفاع أسعار السيارات.

وقال خالد محمد تاجر بسوق السيارات: إنهم تأثروا سلبا بسبب الشائعات المتناثرة حول تغيرات الأسعار، لافتا أن هناك بعض التجار حياتهم أصبحت فى خطر بسبب الديون التي عليهم نتيجة لتوقف حركة البيع والشراء.

وقال إيهاب سيد تاجر بسوق السيارات إن حركة البيع والشراء متوقفة منذ 4 أشهر والمواطن أصبح يقتنع أن الأسعار ستنخفض إلى النصف...