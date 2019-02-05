شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب" تفوز بعقد توريد من "أرامكو" بقيمة تتجاوز 229 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن توقيعها عقد، بتاريخ أمس الإثنين، لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 229 مليون ريال.

وأشارت الأنابيب، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التوريد سيبدأ من الربع الثالث من عام 2019 من مصنع الشركة في الجبيل الصناعية، وذلك لمدة 11 شهراً.

وحسب البيان، من المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال نفس فترة التوريد من الربع الثالث من عام 2019 إلى الربع الأول من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن أنابيب فازت، في ديسمبر الماضي، بعقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لتبطين الآبار لشركة أرامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 49 مليون ريال.

وكانت الأنابيب قد فازت، في أكتوبر الماضي، بعقد توريد انابيب صلب ملحومة طولياً لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 35 مليون ريال.

وفازت أنابيب، في يوليو الماضي، بعقدي توريد مع أرامكو السعودية بقيمة 272 مليون ريال، أحدهما عقد توريد أنابيب صلب لتبطين الآبار لأرامكو بقيمة تزيد عن 139 مليون ريال، والثاني عقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لصالح أرامكو بقيمة تزيد عن 133 مليون ريال، علماً بأنه سيتم توريد المواد الخام اللازمة لهذا العقد محليا من شركة حديد "سابك".

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 6.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 33.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي ربح بلغ 7.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.